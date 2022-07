Caltanissetta, Inner Wheel promuove il “Book Crossing” riempendo la “Casetta del libro” del viale della Regione

Le attività del club service Inner Wheel di Caltanissetta continuano incessanti per il territorio valorizzando la promozione della salute ma anche della formazione culturale per bambini e adulti.

Ed è proprio questo ultimo ambito che è stato messo in evidenza durante il “Book Crossing”, l’iniziativa svolta nella giornata di ieri e che ha sancito la conclusione delle iniziative promosse durante l’anno sociale 2021/2022 e dalla sua Immediate Past President Laura Labruzzo Lo Santo.

In linea con una missione di sviluppo sempre radicata nel territorio e per il territorio, il club service ha scelto, con il “Book Crossing”, di sostenere i progetti promossi dall’Assessorato alla Cultura con “Caltanissetta città che legge” e “Patto per la Cultura”.

La cassetta per la lettura, istallata all’angolo tra via Sardegna e il viale della Regione, incoraggia e incentiva la lettura gratuita come strumento di formazione personale, riflessione e crescita culturale. E ciascuna socia del club ha scelto di aderire suggerendo una sua personale proposta.

All’evento hanno presenziato la neo Presidente Pina Adamo e l’Assessore alla Cultura Marcella Natale che ha sottolineato l’impegno del Club a favore della diffusione della cultura e della libera lettura gratuita.

Essendo un Club al femminile, le numerose socie presenti hanno voluto dare una connotazione particolare all’iniziativa, donando dei libri scritti da autrici donne o che narrano della condizione femminile, il Linea con il tema dell’anno 2021/2022 “Pink First”.

A Caltanissetta sono diventate numerose le “Casette del libro” e ciascun cittadino, liberamente, può aprirne una, scegliere un testo da portar via e lasciarne un altro a sua scelta. Una soluzione che consente di diversificare le alternative contribuendo a far crescere la propria e l’altrui conoscenza.