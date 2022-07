Caltanissetta, Inner Wheel al Passaggio della Campana: Pina Adamo è la nuova Presidente

Passaggio delle consegne e di presidenza all’Inner Wheel di Caltanissetta con Pina Adamo che suona la campana e prende il posto che, nell’anno sociale appena concluso, era stato affidato a Laura Lo Santo.

Un evento che si è svolto in un clima di gioia e di profonda commozione.

Ospite d’onore la Governatrice del Distretto 211, Lucia Di Paola Guzzardi che ha presenziato alla Cerimonia.

Presenti anche le autorità dei Club Inner di Piazza Armerina, Licata, Gela ed Agrigento che insieme alle autorità della Famiglia Rotariana e del Lions Club di Caltanissetta hanno ascoltato con particolare interesse il discorso iniziale della Immediate Past President Laura Lo Santo.

A coadiuvare Pina Adamo, in questo anno sociale, saranno l’Immediate Past President Laura Labruzzo Lo Santo, la Vice Presidente Giusi Granata Giordano, la Segretaria Daniela Tornatore Cavaleri, la Tesoriera Marcella Ribaudo Scarlata, l’addetta Stampa: Giusy Chinnici Scarantino, l’Addetta al Servizio Internazionale Nevilia Aquilina e la Referente Internet Giovanna Mandalà Condorelli.

Un anno complesso, quello appena concluso, per le restrizioni dovute alla Pandemia anche se il Club è riuscito a raggiungere gli obiettivi che si era prefissato, in particolare è stato apprezzato il Service relativo alla realizzazione di un’area per la nidificazione delle farfalle, presentato al Simposio di Trieste.

La parola, poi, è passata alla neo presidente che, ispirandosi al tema dell’anno “Work Wonders” ovvero “Fai Meraviglie”, ha ringraziato le socie per la fiducia dimostrata, ha tracciato la sua linea programmatica, sottolineando che l’attività dell’anno, attraverso i Services, offrirà spunti di riflessione e di approfondimento su tematiche relative alla prevenzione della salute della donna, alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del territorio. Un’attenzione particolare sarà dedicata agli eventi culturali e alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale.

Un particolare plauso ha ricevuto la proposta della Presidente Pina Adamo di istituire una Borsa di studio, intitolata alla memoria della compianta Past President Nazionale Anna Maria Oberto, socia storica del Club di Caltanissetta, finalizzata a sostenere le spese di istruzione di studenti con condizioni economiche svantaggiate.