Caltanissetta, incontro Ispedd e Asp: aperte nuove prospettive per le persone con autismo

Incontro ieri mattina tra le rappresentanti dell’associazione Ispedd (Istituto pervasivo dello sviluppo e autismo) di Caltanissetta e Marcella Santino, direttrice sanitaria dell’Asp nissena.

Alla riunione, richiesta dalle famiglie dell’Ispedd, erano presenti oltre alla Santino, Massimo Cacciola, direttore della UOC modulo dipartimentale di salute mentale e della UOC area delle dipendenze; Chiara Consiglio, psicologa presso la UOC cure primarie ; Daniela Fasciana, psicologa responsabile dei Centri dedicati all’autismo in provincia di Caltanissetta; Maria Grazia Pignataro, presidente dell’Ispedd; Umberto Scarlata e Rosario Tabone, componenti del consiglio direttivo dell’Ispedd; Peppe Scarantino, rappresentante dell’associazione “Il rumore del silenzio”.

Motivo dell’incontro la prossima pubblicazione del bando che darà alla provincia di Caltanissetta altri tre Centri dedicati all’autismo, che si andranno ad aggiungere a quelli già istituiti a partire dal 2014: il Centro autismo con sede a Gela dai 6 anni in poi, e il Centro diagnosi precoce e terapia intensiva con sede a Caltanissetta, entrambi di pertinenza dell’Asp nissena.

In realtà esiste dal novembre 2019 un terzo Centro diurno dedicato all’autismo, per il quale è stata stipulata una convenzione tra l’Asp di Caltanissetta e l’associazione Eubios, che andrà pure bando perché la Convenzione, già rinnovata per un anno, scadrà il prossimo 31 dicembre.

Pertanto il bando riguarderà di fatto quattro e non tre Centri: un Centro semiresidenziale a Gela da 6 anni in su; due Centri semiresidenziali a Caltanissetta, di cui uno dai 6 anni in poi (che è quello già istituito nel 2019) e un altro destinato ad una fascia di utenti di età compresa tra i 6 e i 14 anni; ed infine un Centro residenziale per giovani adulti e adulte con sede individuare all’interno del territorio nisseno.

“L’impegno che ieri abbiamo preso con le famiglie – afferma Marcella Santino – è stato quello di pubblicare entro il mese di Luglio l’avviso per l’indagine di mercato ed entro il mese di settembre fare uscire il bando, in modo da espletare il tutto entro e non oltre il mese di dicembre”.

“Ci riteniamo al momento soddisfatti/e – dice Maria Grazia Pignataro – dell’esito dell’incontro con i vertici dell’Azienda sanitaria, anche perché da tempo evidenziamo la necessità di nuovi Centri che diano respiro a quelli già esistenti e nel contempo aprano nuove prospettive alle persone con autismo che sono entrate nella fascia d’età adulta. Purtroppo il numero di bambini e bambine con diagnosi rientranti nello spettro autistico cresce di anno in anno in modo esponenziale, di conseguenza aumenta in parallelo il bisogno impellente di sempre nuovi servizi”.

“E’ chiaro – conclude la Pignataro – che noi famiglie non puntiamo soltanto sulla quantità ma anche e soprattutto sulla qualità del servizio offerto, che dovrebbe essere costantemente monitorato e fatto oggetto di periodica osservazione. Non a caso nel corso della riunione è stata avanzata con fermezza la proposta di istituire un gruppo di lavoro che faccia capo all’Azienda sanitaria ed in cui rientrino tutti gli stakeholders, comprese le famiglie”.

Per proseguire nel proficuo confronto tra le famiglie e i vertici dell’Asp in merito alla nascita dei nuovi Centri, la direzione sanitaria ha convocato una seconda riunione per il prossimo 14 luglio, alla quale verranno invitate a partecipare anche i rappresentanti delle associazioni di Gela.