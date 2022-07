Caltanissetta, il nisseno Matteo Niccoli è un nuovo calciatore biancoscudato

Una vocazione per il calcio. Serio, professionale con grande Intelligenza tattica. Nisseno purosangue, classe 1995, con un passato importante nelle giovanili dell’Empoli, squadra professionista fucina di campioncini dove si sono formati tanti calciatori che hanno fatto la storia della nostra Serie A.

La NISSA F.C., dunque, è lieta di annunciare che il centrocampista offensivo Matteo Niccoli è un nuovo calciatore biancoscudato. Un vissuto intenso. Nel 2008 è stato tra i migliori giovani in circolazione a livello regionale, all’epoca giocava nei “Giovanissimi” dello Sport Club Nissa 1962. Una forza della natura e tante società “lo puntano” venendo selezionato per un provino per l’Empoli in uno stage a Borgonuovo, in provincia di Palermo.

Bastano una ventina di minuti nei quali il talentino nisseno segna tre gol conquistando definitivamente l’Empoli. Gli osservatori lo fanno immediatamente uscire dal campo, per evitare che altri addetti ai lavori lo notino. Matteo, ha soli tredici anni e non può andare immediatamente ad Empoli, nel frattempo fa altri provini per altre società come Catania, Bari, Cosenza che sono interessati ad acquisire le prestazioni del ragazzino nisseno, ma Matteo ha in testa solo l’azzurro dell’Empoli.

Compiuti quattordici anni comincia la grande avventura in Toscana e anni di Empoli quasi tutti a grandi livelli, con i “Giovanissimi” nazionali, gli “Allievi” regionali e gli “Allievi” nazionali. Il primo anno è buono, il secondo fantastico ed a un torneo in Lombardia incanta. Poi, complice un infortunio al salto in “Primavera” l’Empoli preferisce mandare Niccoli in prestito per farsi le ossa, così va alla Sancataldese, in Eccellenza, nel 2012 dove disputa un buon campionato attirando l’attenzione di diversi club come Trapani e Ragusa.

Ma, alla fine a sorpresa Niccoli “abbandona” il calcio ad undici preferendo il futsal dove dal 2018 è stato tra i migliori interpetri vestendo la maglia della Vigor San Cataldo in Serie C/1. Ora, una nuova possibilità di misurarsi con il suo primo amore facendolo vestendo i colori della sua città.

Una scommessa firmata nuovamente da “diesse” Massimo Ferraro che crede fortemente nelle capacità e potenzialità di un calciatore che potrebbe essere la rivelazione del prossimo campionato.