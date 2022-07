Caltanissetta, Giuseppe D’Antona eletto come Componente del Consiglio Nazionale del P.S.I.

Il Congresso Nazionale del Partito socialista Italiano ha concluso i suoi lavori con l’elezione all’unanimità del Comp. Enzo Maraio a Segretario Nazionale del Partito.

Sarà il nisseno Giuseppe D’Antona a rappresentare la nostra provincia quale Componente del Consiglio Nazionale del P.S.I..

D’Antona è stato sempre impegnato in politica e nel sindacato. Nel Partito ha ricoperto vari incarichi; è stato nominato Assessore Prov.le nel 2006 ed eletto Consigliere Comunale a Caltanissetta nel 1990.

Ha ricoperto per tanti anni incarichi sindacali nella CGIL, rappresentando i lavoratori del settore trasporti di tutta la Provincia. E’ stato per otto anni Presidente della Pro Loco di Caltanissetta.

” La Segreteria Prov.le del P.S.I. di Caltanissetta non può che esprimere soddisfazione per l’incarico che andrà a ricoprire il nostro iscritto, che con coerenza e serietà è stato sempre militante del nostro Partito sin dalle giovanili – ha commentato il Segretario Provinciale del Partito Socialista Italiano Saverio Ficarra -. In un momento politico critico come quello che stiamo attraversando, i Socialisti, sempre in prima linea per andare incontro agli ultimi, affronteranno le future competizioni elettorali con grande impegno, mettendo ai primi posti del programma la necessità di investire sulla Cultura e sulla Scuola, di potenziare la Sanità e di difendere il potere d’acquisto dei cittadini sempre più corroso dall’inflazione e dalla crisi energetica.

Siamo certi che il Comp. D’Antona saprà svolgere quel ruolo positivo e fattivo necessario per il bene del Paese e la crescita della Società, ed è per questo che i compagni socialisti nisseni gli augurano buon lavoro”.