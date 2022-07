Caltanissetta, giovedì “Contemporanea dannazione”: quando sono i piccoli a giudicare i grandi

Si terrà giovedì 14 luglio dalle ore 19 “Contemporanea dannazione”, un evento che alternerà momenti di riflessione e dibattito con performance teatrali.

L’incontro, organizzato e promosso da Salvatore Gumina, Rosario Neil Vizzini e Giada Michela Paterna si svolgerà nella “Piazzetta Fuori dagli schemi”, angolo piazzetta Girgenti/via Barone Lanzirotti.

“Contemporanea Dannazione” è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, SOTIR srls e la collaborazione dei comitati di quartiere “Provvidenza”, presieduto da Marco D’Arma e “San Francesco – Stazzone”, presieduto da Marcello Bellomo.

Rosario Neil Vizzini e Giuseppe Lacagnina interpreteranno brani tratti da Da “Il Gattopardo” (La partenza di Tancredi) di Luchino Visconti, “Cadaveri eccellenti” (Tutta colpa di Voltaire) di Francesco Rosi e “Il giorno della civetta” (Cinque categorie di uomini) di Damiano Damiani.

Gli estratti teatrali saranno alternati da momenti di dibattito durante i quali la giornalista Marcella Sardo dialogherà con la Psicologa e Psicoterapeuta Giusi Saporito e il docente Giuseppe Giugno.

“La performance – ha spiegato l’autore e ideatore Salvatore Gumina – punta a mettere a nudo le criticità dell’attuale società soprattutto nel contemporaneo fallimento che la generazione operante (padri, madri, mariti, mogli, lavoratori di qualsivoglia categoria) ha raggiunto. L’opera proposta mira a far riflettere lo spettatore non solo al momento della performance , ma anche nel corso dei successivi giorni, potendo rendersi conto di quanto sono reali i fallimenti esposti con violenta <<nudità>> nella presente rappresentazione”.

Saranno messi a confronto i “vecchi” e i “giovani” sia a livello generazionale anagrafico sia di modi e stili di vita approfondendo il cambiamento, i nuovi mezzi di comunicazione e la competizione.

Non è un caso che la data dell’evento cada proprio in coincidenza con la ricorrenza della rivoluzione francese e della commemorazione della caduta di un regime monarchico, ormai logoro, e la nascita di una nuova visione di democrazia. Al termine dell’incontro lo spettatore tornerà a casa con una riflessione da dover maturare dentro di sè e l’invito a capire ciò che deve essere “salvato” dal passato e dalle consuetudini ormai desuete e cosa, invece, deve essere riadattato per progettare meglio il futuro che non deve più rappresentare una “contemporanea dannazione”.

L’evento si concluderà con la performance che dà il titolo all’evento scritta e interpretata da Salvatore Gumina con il contributo di Giada Michela Paterna, Titolare scuola di danza Caltanissetta “ ASD Ballet Academy” e Rosario Neil Vizzini come Voce fuori campo.

L’appuntamento è per giovedì 14 luglio dalle ore 19 nella “Piazzetta Fuori gli schemi” angolo piazzetta Girgenti/via Barone Lanzirotti.

La cittadinanza, le famiglie, i bambini e gli adolescenti sono invitati a partecipare.