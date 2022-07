Caltanissetta, fondi PNRR: Gambino: “ecco come si potranno spendere”

Il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino annuncia “una bella notizia” per la città.

“La nostra Amministrazione – ha scritto tramite i social – è stata ammessa a finanziamento per la somma di 419.124 euro nell’ambito dei progetti del Pnrr. Con i fondi ottenuti trasferiremo in Cloud ben 18 servizi utili per i nostri cittadini, così da renderli più agevoli e veloci.

Da tempo ci stiamo attivando per rendere più moderna la nostra macchina comunale, sfruttando servizi di nuova generazione. Questo è un passo in più, di cui vedremo presto i benefici”

Ecco alcuni dei servizi che migreranno in Cloud:

1) Attività di gestione del protocollo e dei sistemi documentali.

2) Gestione comunicazioni istituzionali web, open data e

Social.

3)Attività in materia di occupazione e lavoro: servizi

socio assistenziali; informazione, orientamento e promozione; analisi dei bisogni del territorio; attivazione delle reti territoriali; progettazione di interventi sul territorio.

4)Politiche Sociali: Edilizia Residenziale Pubblica, Locazioni, emergenza abitativa e strutture di accoglienza.

5) Attività relative alla concessione di permessi di transito nelle zone a traffico limitato, rilevazioni rosso semaforico, coperture assicurative e tasse automobilistiche.

6)Attività relative al rilascio di autorizzazioni (invalidi, circolazione in deroga a divieti, passi carrabili, allaccio fognatura, occupazione suolo pubblico ecc).