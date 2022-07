Caltanissetta è la città più economica d’Italia: affitti a 4,5 euro/mq

Un’Italia frammentata nei prezzi degli affitti è il quadro presentato dall’Ufficio Studi Idealista che traccia un punto della situazione nelle differenti Province e Regioni della penisola.

Balzo degli affitti nel secondo trimestre in Italia, con un incremento del prezzo delle locazioni pari al 7%, a una media di 12 euro/m² mensili.

Si tratta di una crescita tendenziale record dei prezzi di richiesta dei proprietari da quando è disponibile la serie storica (2012) con un aumento dei canoni si attesta al 4,7% su base annuale.

Non tutti i territori, però, viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda e uno sguardo ai prezzi rivela aumenti in 52 capoluoghi contro 33 in terreno negativo. L’avvicinarsi della stagione estiva inoltre fa schizzare i prezzi in alcune località più soggette agli andamenti stagionali della locazione breve e questo spiega gli aumenti a doppia cifra di alcune città tra cui c’è il capoluogo siciliano di Messina (12,6%).

Ai margini di questa classifica virtuale ci sono Rimini – che mantiene il primato di città più cara d’Italia con i suoi 31,5 euro al metro quadro – e Caltanissetta – con una richiesta media di 4,5 euro mensili -.

Nel ranking dei prezzi e delle sue variazioni, oltre la già citata Messina, troviamo un incremento ad Agrigento (5,2 euro/m²), Enna (4,7 euro/m² con un -7,7%) e Palermo (con un aumento del 2%).

L’andamento dei prezzi regionali vede incrementi generalizzati in tutte le macroaree del Paese ad eccezione del Friuli-Venezia Giulia (-2,8%). Ancora una volta certi rincari fuori misura si spiegano con i rimbalzi ‘atipici’ del periodo, acutizzati dall’inflazione, come in Calabria (19,9%), Emilia-Romagna (14,8%) ed Abruzzo (13,5%). A doppia cifra anche i rialzi trimestrali delle Marche (12%) e della Liguria (11,2%), mentre Veneto (8,7%) e Toscana (7,4%) segnano aumenti sopra la media del periodo. Altre 11 regioni seguono con variazioni comprese tra il 7,3% della Basilicata e lo 0,9% dell’Umbria. La Valle d’Aosta (15,7 euro/m²) è la regione più cara per chi cerca un alloggio in affitto, davanti a Lombardia (15,6 euro/m²) e Toscana (14,8 euro/m²). Anche Trentino-Alto Adige (13,5 euro/m²), Emilia-Romagna (13,3 euro/m²) e Lazio (12,8 euro/m²) si attestano con valori sopra la media nazionale di 11,2 euro. Sotto questa soglia di prezzo troviamo 14 regioni, in una forbice tra i 10,5 euro mensili richiesti dai proprietari della Liguria e i 6,6 euro dell’Umbria, la regione più economica per le locazioni.