Caltanissetta: confische per ex giudice Saguto e l’amministratore giudiziario Seminara

A carico dei gestori del sistema dei beni sequestrati alla mafia, disposta anche una estensione delle confische nella sentenza che oggi in appello, a Caltanissetta, ha confermato le condanne al Sistema Saguto: per l’ex giudice Silvana Saguto e per l’avvocato e amministratore giudiziario Gaetano Cappellano Seminara, ammontano, rispettivamente, a 661.272 euro e 650.172 euro.

Una estensione della confisca rispetto al giudizio di primo grado.

Risarcimenti anche per il ministero della Giustizia a carico di Cappellano Seminara e Lorenzo Caramma per complessivi 48.300 euro a testa; e per 7.850 euro a Saguto.