Caltanissetta, con Matranga e Minafó stasera “si ride all’arena San Pietro”

Questa sera terzo appuntamento della stagione “SI RIDE- ALL’ARENA SAN PIETRO” . In scena il duo Palermitano che negli ultimi hanni ha lanciato il format , riuscitissimo, della trasmissione comica tutta siciliana dal titolo “Sicilia Cabaret”.

I simpaticissimi Matranga e Minafó con il loro cavallo di battaglia dal titolo “Altrimenti ci aggalliamo” arrivano a Caltanissetta e si esibiranno alle ore 21:00 presso l’ Arena San Pietro.

I due Cabarettista oltre al grande successo della trasmissione ,di loro creazione ,continuano a frequentare casa Rai essendo due dei protagonisti della trasmissione “MADE IN SUD” e sono anche reduci del loro primo film dal titolo “Un Pugno d’Amici” visibile sulla piattaforma Prime.

Insomma questa sera ci sono tutti i presupposti per potere assistere a due ore di sano divertimento.

Il costo dei biglietti è di € 20 in sedia , € 15 in tribuna centrale e € 10 in tribuna laterale.

Eer info e prenotazioni chiamare ai numeri 3423589070 o al 3285880889