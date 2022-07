Caltanissetta, Cefpas presenta i percorsi di riqualificazione e qualificazione OSS

Saranno presentati domani giovedì 14 luglio alle ore 11 presso il CEFPAS i percorsi formativi di riqualificazione e qualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS) rivolti al personale delle IPAB, secondo quanto previsto dal decreto n. 508/2022 emanato dall’Assessore regionale della Salute, Ruggero Razza.

Il CEFPAS è stato individuato dalla Regione Siciliana per l’organizzazione e la realizzazione delle attività formative in modalità mista (DAD e in presenza) che coinvolgerà complessivamente 105 corsisti. Le prime due lezioni inizieranno mercoledì 20 luglio.

Il percorso didattico – della durata di 12 mesi – è strutturato in 1000 ore complessive di formazione e prevede un modulo di base per la formazione teorica di 200 ore, un modulo professionalizzante di 350 ore (250 di formazione teorica e 100 di esercitazioni pratiche), ai quali si aggiunge il tirocinio obbligatorio (450 ore) che consentirà agli allievi di raggiungere le opportune conoscenze, competenze e abilità per lo svolgimento del ruolo dell’Operatore Socio Sanitario.

Le materie di insegnamento interessano le seguenti aree disciplinari: socio-culturale, istituzionale e legislativa; psicologia e sociale; igienico-sanitaria; tecnico-operativa.