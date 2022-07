Caltanissetta, “Calici di stelle”: la Fondazione Sicana promuove l’enoturismo siciliano

Il Movimento Turismo del vino e Città del Vino, associazioni che da tanti anni promuovono in tutta l’Italia la cultura del vino e i valori dell’accoglienza a essi correlati, hanno organizzato per il 28 luglio 2022 esperienze esclusive dedicate ai giornalisti.

La prossima settimana si terrà un incontro dedicato proprio ai giornalisti siciliani durante il quale verrà presentato ufficialmente l’evento “Calici di stelle in Sicilia”.

L’intento non è solo quello di promuovere gli appuntamenti che saranno aperti al pubblico e darne visibilità ma quello di raccontare l’importanza del vino non solo nel rapporto tra prodotti agroalimentari e turismo m anche nella promozione delle bellezze del territorio.

L’evento, realizzato in collaborazione con la Fondazione Sicana, consentirà di visitare il presitgioso Palazzo ex Poste Centrali di via Francesco Crispi a Caltanissetta che accoglie al suo interno una collezione di opere dell’artista palermitano Gino Morici.

Il programma del wine press prevede la partenza del transfer da Palermo o Catania alle ore 9.30 per arrivare a Caltanissetta verso le 11.00.

La Conferenza stampa di “Calici di Stelle 2022” inzierà alle 11.30 alla quale seguirà la visita al palazzo e la wine&food experience.

Alle 15 proseguirà l’incontro con lo spettacolo “Perbacco” di Sandro DIeli e alle 16.30 i giornalisti iscritti faranno ritorno, sempre con il servizio transfer, a Palermo o a Catania.

Coloro i quali vorranno partecipare dovranno registrarsi entro sabato 23 luglio a: pressarea.tamaco.it