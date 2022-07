Caltanissetta, assessore Nicoletti “giustifica” il nuovo video promozionale: “finanziato al 100% dal programma europeo Interreg Med”

Ritorna in città la polemica sui video promozionali commissionati dal Comune di Caltanissetta per incentivare le iniziative “in” città e “per” la città ma acquistati da una società che non si trova in città, ma soprattutto con dei costi ritenuti dai più “asagerati”

Anche questa volta, dopo aver contattato alcune agenzie, la scelta è ricaduta su un’agenzia di comunicazione di Palermo. E il malumore ha iniziato a diffondersi nel territorio per un video che, già pagato ma non ancora visionato, è costato 10mila euro.

C’è chi si chiede, con provocazione e ironia, se sarà stato realizzato sulla stessa visione del precedente, giustificato sinteticamente dall’amministrazione come “realizzato in una certa maniera”.

C’è chi, ancora, si astiene dal commentare in attesa di vedere il prodotto finale e si riserva la facoltà di esprimersi.

E l’amministrazione comunale, in particolare l’assessore Francesco Nicoletti, si è sentito chiamato in causa e ha scelto di chiarire la vicenda.

A seguire la sua risposta integrale:

Con riferimento alla pubblicazione avvenuta in questi giorni, su social media e testate giornalistiche online, di una determina dirigenziale del Comune di Caltanissetta con cui si liquidano i corrispettivi dovuti per la produzione di un video promozionale, al fine di evitare interpretazioni fuorvianti, si precisa quanto segue:

– il video, prodotto nei mesi scorsi, rientra nel progetto MDnet, di cui e’ già data la più ampia informazione anche attraverso tanti organi di stampa, finanziato al 100% dal programma europeo Interreg Med, che vede il Comune di Caltanissetta partner, insieme ad altri 12 organizzazioni di 9 Stati mediterranei, e capofila siciliano. L’atto di liquidazione è stato trasmesso per la rendicontazione agli organi deputati all’erogazione del finanziamento;

– lo scopo del video è quello di diffondere i risultati del progetto MDnet, il valore dello Stile di vita Mediterraneo e, in modo particolare, le attività svolte sul territorio nisseno dal partner Comune di Caltanissetta attraverso MDnet;

– tra i risultati ottenuti dal progetto, il coinvolgimento e la sensibilizzazione del territorio all’importanza dell’adozione diffusa e strutturata dello Stile di Vita Mediterraneo e la promozione a livello nazionale ed internazionale dell’idea del ‘Primo Parco mondiale dello Stile di Vita Mediterraneo’ che, com’è noto, è ritenuto obiettivo strategico del Comune di Caltanissetta (promotore di una partnership regionale di oltre 100 comuni ed altrettanti soggetti pubblici, economici e sociali);

– tutte le attività di progetto, le procedure e le corrispondenti spese sono state discusse preventivamente con il management di Interreg Med che ha seguito MDnet, attuando le rigorose procedure dei programmi EU;

– il video, ad oggi, è stato visionato dai Partner di progetto in occasione delle giornate di chiusura del progetto MDnet, svoltesi a Napoli a fine aprile 2022, ed e’ stato inoltrato, su richiesta del Dipartimento degli Affari Extraregionali della Presidenza della Regione Siciliana, al MAECI per diffonderlo alle Ambasciate Italiane all’Estero, in occasione della VII Edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo che si terra’ dal 14 al 20 novembre 2022 per la promozione del Sistema Paese. Il prossimo passo prevede che la presentazione ufficiale e diffusione del video prodotto avvenga nel prossimo mese di settembre, in occasione della manifestazione internazionale di Torino “Terra Madre – Salone del Gusto” organizzato da Slow Food Italia, dove il “Primo Parco mondiale dello Stile di Vita Mediterraneo” si è guadagnato uno spazio di visibilità di ottimo livello, affinche’ il video possa esprimere il maggiore impatto possibile. È questa la ragione strategica per la quale il video non è stato ancora presentato al grande pubblico e conseguentemente promosso sui social, nonostante sia già pronto per la sua diffusione.