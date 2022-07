Caltanissetta, approvati i Parcheggi Rosa per donne in gravidanza e neogenitori

Caltanissetta diventa sempre più una città Family Friendly grazie all’istituzione dei “parcheggi rosa”.

La delibera della giunta comunale riprende l’art. 7, comma 1, lettera d) del codice della strada e prevede anche la richiesta di un contributo al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili.

Gli “stalli” riservati alle gestanti e ai genitori con bambini di età inferiore ai 2 anni consentiranno di poter semplificare le soste brevi.

Non più degli atti di “cortesia” tra cittadini che sceglievano di non sostare nei parcheggi dedicati (come ad esempio quello in corso Vittorio Emanuele di fronte il Comune di Caltanissetta) ma aree fruibili con un apposito pass.

Coloro i quali non ne saranno provvisti potranno essere soggetti a contravvenzione.

“Lavorare per il bene della città significa mettere a disposizione competenze e suggerimenti a prescindere dallo schieramento politico” ha commentato il consigliere Comunale Toti Petrantoni in riferimento alla delibera che, prima di essere approvata, era stata discussa anche in sinergia con il Comandante della Polizia Municipale.

Un successo che il Sindaco Roberto Gambino sottolinea essere per tutti poichè gli stalli rappresenteranno un servizio utile, pratico e necessario che può evitare attese e stress. “La Caltanissetta che vogliamo – ha concluso – è una città inclusiva, che guarda al benessere dei suoi cittadini”.