Caltanissetta, all’ufficio tributi ogni giovedì l’assessora Camizzi incontrerà i cittadini

L’assessora con delega ai tributi comunali Luciana Camizzi ogni giovedì ha deciso di incontrare i cittadini.

L’intento è quello di creare un :canale diretto” per rispondere alle molte segnalazioni e difficoltà di accesso che lamentano i cittadini, soprattutto in relazione alle discrepanze riscontrate negli avvisi di pagamento ricevuti negli ultimi mesi dall’ufficio di via De Gasperi.

“Sarò a disposizione dei cittadini ogni giovedì dalle 9:30 alle 12:00 in via De Gasperi per ascoltare le loro lamentele e, se possibile, dare spiegazioni sulla funzionalità dell’ufficio – ha spiegato l’assessora – . Sarò anche pronta ad offrire un caffè a chi vorrà accettarlo per avviare un colloquio sereno e dal quale spero di acquisire suggerimenti utili per migliorare le funzionalità dell’ufficio. Chi verrà a trovarmi (anche senza prendere un appuntamento preventivo) deve, però, sapere che non sarò lì per fornire chiarimenti tecnici. Per questo rimando al personale in ufficio che ha accesso al sistema informatico. Io voglio confrontarmi con i cittadini per avere quel parere esterno che, dal loro punto di vista, servirebbe per migliorare le funzionalità dell’ufficio”.

Migliorare la qualità del servizio del resto è stato oggetto di una mozione approvata dal consiglio comunale con la quale impegnava gli assessori Luciana Camizzi, Grazia Giammusso e Giuseppe La Mensa per attivarsi nel migliorare la qualità del servizio che l’ufficio tributi deve rendere ai contribuenti.

“Creare un contatto diretto con i cittadini-ha concluso l’assessora – esula dalla mozione votata in consiglio. I due anni di pandemia hanno reso probabilmente più complicato il rapporto tra cittadini e ufficio per cui c’è da lavorare insieme per migliorarlo”.

E questo l’assessora vuole portarlo avanti con l’ascolto degli utenti e rendendosi conto delle eventuali “zone d’ombra” nelle quali poter intervenire in modo efficace.