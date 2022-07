Caltanissetta, alla Nissa il terzino Biagio Castelli: la nuova risorsa biancoscudata

La Nissa continua a seguire la “linea verde”, garantendosi le prestazioni sportive di un altro giovane talento che sarà sicuramente utile alla causa Biancoscudata, nel corso del prossimo campionato di Eccellenza.

Il direttore sportivo Massimo Ferraro ha raggiunto l’accordo per l’ingaggio del terzino destro palermitano Biagio Castelli, 19 anni.

Rapidità, capacità di dribblare l’avversario e di crossare in area di rigore, sono le sue caratteristiche principali.​ Biagio ha cominciato a giocare a calcio quando aveva appena cinque anni, nella scuola Tommaso Natale di Palermo, ​ poi l’esperienza con gli esordienti della Reggina e negli ultimi due anni la Primavera del Palermo, ​ dove ha avuto come “maestri” mister Matteo Di Fiore nella prima stagione e Antonello Capodicasa ​ nella seconda. Capodicasa tra l’altro ​ è stato l’allenatore della Nissa nel periodo della presidenza di Luca Mannino. Adesso Biagio arriva alla Nissa con una grande voglia di fare bene.​

“Non vedo l’ora di cominciare questa avventura -sono le prime parole del giovane Biancoscudato- e di dare tutto ​ per questa prestigiosa società. Ho capito che il progetto è veramente importante e voglio farmi trovare pronto per non deludere il ds Ferraro e mister Settineri che hanno creduto in me. Abbraccio tutti i tifosi, ci vediamo presto in campo! Forza Nissa!”.​