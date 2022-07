Caltanissetta, al Torneo di Scacchi viventi del King una regina d’eccezione

Gli alunni dell’Istituto “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dalla preside prof.ssa Rosa Cartella, sono stati protagonisti di un torneo di scacchi viventi in corso Umberto a Caltanissetta.

Si sono affrontate due squadre, i Guelfi e i Ghibellini, per dar vita a una disfida emozionante. La manifestazione è iniziata con un corteo storico che ha sfilato per le vie del centro della città, i costumi sono stati gentilmente concessi dall’Associazione teatrale di Sommatino “Insieme per un sogno” presieduta da Filippo Tricoli che, per l’occasione ha svolto il ruolo di giudice arbitro. Sono stati coinvolti e si son messi in gioco anche i genitori degli alunni, che entusiasti, hanno voluto vivere questa esperienza insieme ai propri figli indossando, insieme a loro, i panni dei vari elementi della scacchiera.

Le musiche sono state curate dai docenti di strumento e si è esibita una sezione di alunni dell’orchestra del King. Sono intervenuti il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, l’Assessore Scuola e Cultura Marcella Natale, l’Assessore Sport e Tempo libero Fabio Caracausi.

Gli alunni dei vari ordini di scuola dell’Istituto, protagonisti della scacchiera, frequentano un corso in orario extracurricolare denominato “Scacchi al King”, essi sono seguiti dalle docenti Giuseppina Lavaille e Luigia Giunta. Il progetto esalta gli aspetti logico-strategici e allena la mente, nell’ottica di una formazione educativo-didattica di ogni studente.

La preside Cartella ha fortemente voluto riprendere la tradizione, consolidata negli anni, del progetto “Scacchi al King” e ha tenuto a sottolineare che “La finalità di questo progetto è quella di valorizzare e l’educazione della mente giovanile quale veicolo di cultura e associazione. La conoscenza del movimento dei pezzi sulla scacchiera ha aiutato gli alunni a sviluppare e consolidare i concetti geometrici, l’orientamento spazio-temporale e i concetti topologici”.

Ecco, di seguito, i nominativi degli alunni partecipanti: Nicole Matraxia, Alberto Pardo, Giulio Marcelli, Sara Mosca, Valeria Mosca, Andrea Felice, Desire’e Scichilone, Doumbia Sekou, Carola Cirafici, Francesco Sillitti, Lorenzo Lo Conte, Carlotta Rizzo, Luigi Buscarino, Flavio Gallo, Sara Cutrera, Stefano Cutrera, Giovanni Vincitore, D’Agostino Andrea, Karol Valenti, Maria La Lomia, Daniele La Lomia, Leonardo Coniglio, Margherita Riggi, Aurora Lo Giudice, Chiara Lo Giudice, Mariachiara Di Pietra, Annapaola Di Pietra, Alessia Perna, Lorenzo Sapienza, Aurora Di Martino, Andrea Tortorici, Sara Cancemi, Chiara Cancemi, Ambra Palumbo, Viola Palumbo, Leonardo Lo Conte, Beatrice Valenti.