Australia: impatto Covid e lockdown, impennata di divorzi

Circa 200 mila persone hanno presentato istanza di negli ultimi due anni in Australia, il numero piu’ alto in oltre un decennio, con molte relazioni di coppia non sopravvissute ai lockdown interminabili e agli altri stress da Covid. Il Tribunale civile d’Australia ha ricevuto 47.016 domande di acquisto nell’anno finanziario 2021/22, contro 49.625 nei 12 mesi precedenti.

E’ una delle conseguenze della pandemia, che ha molti causati stress e conflitti e ha anche costretto le coppie a tempo trascorrere insieme e affrontare problemi che potrebbe esistere ma sottotraccia”. Le persone sono state costrette insieme quando normalmente possono essere distratte da vita indaffarata e concentrata verso l’esterno” osserva Elizabeth Shaw, Ceo del servizio di consulenza di coppia Relationship Australia, citata dal Sydney Morning Herald.

“Molte coppie e famiglie invece ne hanno beneficiato, hanno sorpreso se stesse con momenti affettuosi, in cui hanno ravvivato e rivalutato gli aspetti positivi che hanno in comune. Altri invece hanno compreso che era davvero tempo di tirare le somme, che non potevano più’ contare sul partner e che non generale c’era piu’ ragione di restare”.

I dati appena pubblicati del censimento 2021 indica che l’11,5 % delle persone sopra i 15 anni sono in una relazione di fatto, una proporzione salita dal 10,4% nel 2016 e dal 9,4% nel 2011. “Il numero dei divorzi andrebbe raddoppiato, se si include le separazioni delle relazioni di fatto”, osserva la Ceo del servizio di consulenza di Separation Guide, Angela Harbinson.