Assemblea M5S, D’Incà chiede una tregua tra Conte e Draghi

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà nel suo intervento nell’assemblea del M5S ha chiesto una tregua tra Giuseppe Conte e Mario Draghi, “per non mettere in difficoltà l’esecuzione delle riforme collegate al Pnrr e i progetti collegati, questo per il bene del Paese”. Secondo quanto si apprende, il ministro ha fatto inoltre riferimento alle difficoltà che ci sarebbero nel campo progressista in caso di voto anticipato.

– foto agenziafotogramma.it –

