MARIANOPOLI. E’ tornata alla normalità la distribuzione idrica a Marianopoli dopo che la stessa era stata interrotta. Caltaqua ha reso noto il piano distributivo del civico di Marianopoli dopo la ripresa della fornitura da parte di Siciliacque:

In particolare, dopo l’accumulo di ieri, per oggi 14 luglio è prevista la ripresa della distribuzione idrica nella zona A e B, per domani 15 luglio nuovo accumulo, e infine il 16 luglio ancora distribuzione idrica per la zona A e B.