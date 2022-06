Sicilia, Palermo: caos seggi, il Comune nomina funzionari interni

“Abbiamo lavorato intensamente tutta la notte e stiamo procedendo con la notifica di nomina di presidente di sezione ad alcuni titolari di posizioni organizzative del comune di Palermo per colmare i vuoti che si sono determinati nei vari seggi”. Lo dice all’ANSA Alessandra Autore, dirigente responsabile dell’ufficio elettorale.

Chi fosse interessato a ricoprire la carica di presidente di sezione elettorale può inviare una mail indicando, cognome, recapito telefonico e indirizzo a: ufficioordinamentoelettorale@comune.palermo.it. Tra i requisiti indispensabili: il diploma di scuola superiore, il godimento dei diritti politici, non aver precedenti penali e non aver parenti che sono candidati. Il compenso e’ di 280 euro per l’impegno nell’intera tornata elettorale, agli scrutatori va qualcosa in meno. (Ansa)