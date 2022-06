Un uomo di nazionalità nigeriana, di 39 anni, è stato ritrovato stamattina privo di vita dentro un’autovettura, in via Martoglio, zona Ballarò a Palermo . A segnalarlo ai Carabinieri sono stati alcuni passanti.

Al momento, secondo un primo accertamento dei medici del 118, che ne hanno constatato il decesso, l’uomo non riporterebbe segni di violenza o lesione. Sul posto però è atteso il medico legale per ulteriori accertamenti in merito alle cause della morte.