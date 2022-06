Sicilia, incidenti lavoro: si ribalta con trattore, morto 64enne nell’Agrigentino

Un agricoltore Rosario Di Nolfo, 64 anni, di Favara (Ag) e’ morto schiacciato dal trattore che stava utilizzando sul suo appezzamento di terreno, in contrada Gibisa ad AGRIGENTO. Il mezzo agricolo, secondo quanto emerge, si e’ ribaltato ed e’ finito in una scarpata, intrappolando e schiacciando l’uomo. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco per estrarre la salma. E’ giunta una ambulanza del 118 ed e’ atterrato anche l’elisoccorso, ma per il sessantaquattrenne non c’e’ stato nulla da fare.