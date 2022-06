Sicilia, il sindaco Lagalla visita Biagio Conte per augurare “pronta guarigione”

Questa mattina il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha fatto visita a Fratel Biagio Conte, da qualche giorno ricoverato in un ospedale cittadino.

“Fratel Biagio è un simbolo della città. Prego per una sua pronta guarigione. La Missione Speranza e Carità, i suoi fratelli e la città di Palermo hanno bisogno del suo messaggio di carità cristiana e della sua azione, sempre rivolti alle persone più in difficoltà della nostra città. Da parte mia anche il sentito ringraziamento per la forte emozione che mi ha trasmesso durante questo intenso incontro”. Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Nel corso del colloquio, fratel Biagio ha fatto appello al sindaco di andare sempre incontro ai più sofferenti e, insieme, hanno ricordato l’attività di Giorgio La Pira, giurista ed ex sindaco di Firenze, il quale ha messo al centro della sua attività politica i più bisognosi. “Questa è una missione che la città è chiamata a portare avanti, prendendo esempio proprio dall’opera di fratel Biagio. Come egli stesso mi ha ricordato, ho adesso un compito delicato da portare avanti nel guidare la nostra città e l’esempio di Biagio Conte rappresenterà sempre un faro nella mia attività da amministratore”, ha concluso il sindaco Roberto Lagalla che ha anche ringraziato il personale sanitario per le cure e le attenzioni nei confronti di fratel Biagio.