San Cataldo. Il sindaco punta ad incrementare la capacità del Comune di vigilare sul servizio di raccolta dei rifiuti e spazzamento

SAN CATALDO. L’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore al territorio e ambiente Michele Giarratano hanno incontrato i nuovi DEC (Direttori esecuzione del contratto) del servizio di nettezza urbana. Due DEC, (precedentemente ne era previsto soltanto uno), per incrementare la capacità del Comune di vigilare sul servizio di raccolta dei rifiuti e spazzamento.

Il DEC è colui che vigila sull’esecuzione del contratto e sul rispetto da parte del Gestore di tutti i suoi obblighi come previsti nel contratto. “A loro – ha spiegato il sindaco – abbiamo rappresentato la necessità – nell’ottica di una leale collaborazione tra le parti – di un controllo severo e rigoroso dell’attività del gestore. Quanto fatto, rappresenta il proseguimento del lavoro intrapreso nei sei mesi di governo della città in cui, pur tenendo conto delle gravi carenze di personale che colpiscono il nostro ente (soprattutto con riferimento alle figure tecniche) e avendo sempre a riferimento la necessità di garantire il servizio alla nostra città, l’Amministrazione si è spesa per migliorare l’efficienza del servizio di nettezza urbana”.

Il sindaco ha poi rilevato: “Abbiamo ereditato una situazione drammatica, per quanto riguarda la scerbatura (su cui abbiamo preteso e continuiamo a pretendere giornalmente che si provveda a scerbare tutte le vie del nostro centro abitato), fino ad arrivare alla pulizia delle strade e alla raccolta dei rifiuti. Tantissime le problematiche da trattare. Molto deve ancora farsi. Siamo certi che il servizio debba ancora migliorare, sempre in un’ottica di collaborazione con il gestore, ma fermi nella convinzione che sia indispensabile un attento esame degli obblighi contrattuali dello stesso”.

Il primo cittadino ha poi concluso con due buone notizie: nel mese di Maggio la raccolta di differenziata a San Cataldo è stata al 71%. Il CIC (Consorzio Italiano Compostatori) ha certificato come a San Cataldo il rifiuto organico sia ben differenziato (con una percentuale di residuo non organico inferiore al 3%).