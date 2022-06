Premio Giornalismo e poesia “A.M. Ermigiotti”, 2° posto per Emanuela Urso della scuola “G. Carducci” di San Cataldo

L’alunna Emanuele Urso ha vinto il 2° premio nella Sezione B – “Giornalismo”, per un articolo intitolato “La follia di un dittatore” (in allegato) che ha affrontato i temi della guerra, dei diritti umani e delle dittature. Un articolo magistralmente elaborato, dove l’alunna ha espresso capacità di scrittura e sintesi non comuni e una maturità che hanno colpito la qualificata giuria che ha valutato le numerose proposte concorrenti.

Il Dirigente scolastico dell’Istituto “G. Carducci”, prof. Salvatore Parenti, esprime compiacimento all’alunna, alla famiglia e ringrazia la prof.ssa Barbara Cammarata che ha guidato l’alunna durante la fase di preparazione e l’ha accompagnata alla cerimonia di premiazione che si è svolta, il 31 maggio scorso, nella sede dell’Istituto Comprensivo “M. L. King” di Caltanissetta, che cura le edizioni del Premio di giornalismo e poesia “Anna Maria Ermigiotti.