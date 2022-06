Mussomeli, Pellegrinaggio a Siracusa Fratres, Misericordia e Cisom e l’accoglienza dell’Arcivescovo Lomanto

MUSSOMELI – Una giornata festiva quella del 2 giugno 2022 e i gruppi di volontariato Fratres e Misericordia di Mussomeli, a cui si è associato il gruppo dei volontari del Cisom di Caltanissetta, hanno pensato per tempo di organizzare un pellegrinaggio al santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa, riscuotendo l’adesione di un centinaio di pellegrini. Un santuario, quello di Siracusa spesso raggiunto dai mussomelesi, nel corso degli anni, sia con l’organizzazione le parrocchie, sia con le scuole e sia in occasione della stagione dedicata alla tragedie greche in scena nel suggestivo teatro di Siracusa; insomma, una cittadina il cui richiamo anche turistico si trasforma in un silenzioso invito. Evidentemente, per i gruppi di volontario mussomelesi c’è stato anche un motivo in più per scegliere la destinazione del pellegrinaggio: la presenza in diocesi dell’arcivescovo mons. Francesco Lo Manto, mussomelese, nominato recentemente come presule dell’Arcidiocesi di Siracusa. Un centinaio di concittadini, e di altri provenienti da altri centri, hanno partecipato alla liturgia eucaristica dallo spesso presule presieduta, presso il santuario della Madonna delle Lacrime, dove erano ben visibili i labari della Fratres e Misericordia e del Cisom. Una testimonianza di stima e di affetto, dunque, verso una persona, dunque, chiamata e scelta da Papa Francesco alla guida dell’Arcidiocesi di Siracusa. Un’accoglienza affabile, premurosa e discreta quella di “Padre Francesco”, il cui sorriso è stato ed è la testimonianza di un animo veramente docile. Il presule è stato poi omaggiato di piccoli doni dai gruppi di volontariato Fratres, Misericordia e Cisom, circondato dall’affetto e dalla stima dei suoi compaesani.