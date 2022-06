Mussomeli, il decesso in America del novantaquattrenne “Cicciuzzu” fratello della centenaria nonna Giuseppina Lo Conte

MUSSOMELI – Il primo giugno scorso, ha concluso la sua vita terrena il mussomelese emigrato e vissuto in America con la sua famigliola: stiamo parlando del novantaquattrenne Francesco Lo Conte, facente parte di una famiglia di longevi, le cui sorelle Giuseppina, da un mese centenaria, e Carmela di novantanove anni. E proprio un mese fa la sorella Giuseppina residente a Mussomeli, in occasione del suo centenario, gli aveva mandato un messaggio vocale su WEB: “Ciao Cicciuzzu, ti voglio bene”. Una particolare circostanza in cui Cicciuzzu, purtroppo, era assente, accudito in America dai familiari, in quanto in un letto di sofferenza a trascorrere i suoi restanti giorni della sua esistenza. Francesco Lo Conte, nato a Mussomeli, era emigrato negli Stati Uniti nel maggio del 1966. Si era inizialmente stabilito a Passaic prima di acquistare una casa a Clifton nel 1970. Da allora è stato residente a Clifton. Prima del suo pensionamento, l’anziano mussomelese era stato impiegato come operaio tessile presso Missbrenner, Inc. di Clifton per 15 anni. In precedenza, aveva lavorato presso altre aziende tessili locali.

Oggi, 4 giugno, in America, i suoi funerali e l’estremo saluto intorno alle ore 1o. Le nostre condoglianze alla sua famiglia americana e alle longeve sorelle Giuseppina e Carmela Lo Conte, ambedue residenti a Mussomeli.

NELLA FOTO DA SINISTRA: FRANCESCO lO CONTE, LA FIGLIA MAGGIORE FRANCA, LA MOGLIE VINCENZA E LA FIGLIA MINORE MARIA)