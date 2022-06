Meteo. Caldo africano farà salire le temperature: termometro oltre i 30 gradi

Un fine settimana in cui l’anticiclone africano Scipione fara’ salire ancor di piu’ le temperature, soprattutto al Nord e sul Centro tirrenico.

Le previsioni per sabato 18 e domenica 19 giugno parlano di due giornate completamente soleggiate dove la nuvolosita’ sara’ rara e presente solamente sui confini alpini occidentali e su Sicilia e Calabria potrebbe verificarsi qualche breve temporale di calore. Su Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria e Sardegna i valori massimi potranno toccare punte di 36/37 C all’ombra, anche oltre nelle zone interne dell’isola.

Per quanto riguarda il resto del Nord e il Lazio, si potranno raggiungere i 34/35 C a Bologna, Padova e Roma. Il caldo sara’ meno intenso su tutta la fascia adriatica centro-meridionale al Sud dove le colonnine di mercurio solo localmente saliranno oltre i 32 C.

Mattia Gussoni, meteorologo del sito ‘www.iLMeteo.it’ segnala un altro aspetto da tenere in considerazione in vista del weekend: con la forte calura di questi giorni aumentera’ il disagio bioclimatico, che si verifica quando si registrano temperature molto elevate per piu’ giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidita’, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.

Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute.

NEL DETTAGLIO

Giovedi’ 16.

Al nord: soleggiato e caldo, isolati temporali sulle Alpi del Triveneto.

Al centro: in prevalenza soleggiato.

Al sud: qualche temporale sull’Appennino.

Venerdi’ 17.

Al nord: sole e caldo.

Al centro: temporali pomeridiani sui rilievi di Abruzzo, Lazio e Molise.

Al sud: temporali pomeridiani sugli Appennini.

Sabato 18. Al nord: sole e caldo intenso.

Al centro: cielo sereno e molto caldo.

Al sud: qualche temporale di calore su Calabria e Sicilia. Caldo non eccessivo. Tendenza. gran caldo e sole anche per domenica e lunedi’.