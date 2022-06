Maturità 2022, seconda prova: traccia preparata dagli insegnanti

Alla seconda prova della Maturità 2022 gli studenti coinvolti “giocheranno in casa”.

Le tracce che dovranno svolgere, infatti, sono preparate dai docenti della disciplina dello stesso istituto.

La scelta è stata dettata dalla necessità di garantire ai candidati un compito che fosse adeguato alle loro attuali competenze. L’arrivo del Covid e l’alternarsi di DAD e DID, infatti, ha rallentato molto l’andamento scolastico e il Ministero ha deciso che questa fosse la scelta più idonea per tutti. “Abbiamo tenuto conto degli ultimi due anni vissuti dai nostri ragazzi – ha commentato il Ministro Bianchi -. Studentesse e studenti non devono avere paura di non farcela. Continueremo a sostenere le scuole, le ragazze e i ragazzi, accompagnandoli verso questo traguardo con tutti gli strumenti a nostra disposizione”.

Nessuna agevolazione bensì una prova che fosse realmente calibrata e, dunque, equa.

Variabile anche la durata della prova che cambia in realazione all’indirizzo di studio.

La maggior parte degli studenti dovrà svolgerla in 6-8 ore ma, ad esempio, il liceo musicale e coreutico la svolge in 2 giorni e il liceo artistico in tre.