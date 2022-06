Marathon Caltanissetta alla “mezza maratona di Enna”: Angela La Monica arricchisce il suo Palmares

Una mezza Maratona davvero bollente, quella che si è disputata sabato scorso a Pergusa (EN); valida come quarta prova del GP Sicilia di mezze maratone.

Allo start, sull’asfalto rovente dell’autodromo, oltre trecento atleti, pronti ad affrontare più di 5 giri di pista, (21,097 Km) con l’aggravante del caldo torrido che in questi giorni sta investendo la nostra terra.

Notevoli i risultati ottenuti dagli atleti della Marathon Caltanissetta, tutti estremamente soddisfatti, malgrado le poco favorevoli condizioni climatiche.

Trionfatrice, ancora una volta, Angela La Monica; l’atleta della Marathon CL taglia il traguardo e conquista la prima posizione assoluta.

Una gara al femminile molto entusiasmante, con Angela La Monica e Mariagrazia Bilello a contendersi la Vittoria assoluta. L’epiologo si è avuto solo negli ultimi 500 metri, poco dopo l’ultimo rifornimento, quando la forte atleta dell’Universitas Palermo rompeva gli indugi e, in progressione, guadagnava una trentina di metri sull’atleta nissena. Sul rettilineo finale, tuttavia, Angela riusciva a raccogliere le utime forze rimaste, per rientrare sull’atleta partenicense (riagganciata ai 150 metri dall’arrivo) e per tagliare il traguardo con una manciata di secondi di vantaggio su Mariagrazia. Grande prova di resilienza dell’atleta della Marathon, giunta sfinita ma felice per l’esito del “duello Sportivo” con la forte avversaria; encomi, da parte dell’atleta, per il proprio coach Francesco Augello.

Altri quattro podi per la Marathon CL: Falzone Mattia 1º nella sua categoria (PM) 01h37’52”, Luigi Trentuno 2° (SM65) 01h42’’34”, Francesca Guarneri 2ª (SF35) 01h44’47”, Lina Capra 2ª (SF60) 02h08’21”.

Passione e amicizia hanno arricchito la performance degli atleti. Giuseppe Fasciana, veterano del running, non ha mai mollato Francesca Guarneri, hanno corso insieme, allo stesso ritmo, portandola ad una splendida conclusione; per lui lo stesso tempo di Francesca 01h44’47’’.

Gioia e felicità per Giuseppe Vitello, sempre presente alle competizioni podistiche, è riuscito a scendere sotto la soglia delle due ore; incoraggiato e stimolato per tutto il tempo dal compagno di squadra Francesco Lomonaco, ha raggiunto l’obiettivo che da tempo si prefigge, concludono insieme con un tempo di 01h58’59”.

Prima mezza maratona per Domenica Cannistraci; presente in Marathon da pochi mesi, Domenica, ha sempre mostrato grande coinvolgimento e spirito sportivo. Dopo svariate gare brevi e i preziosi consigli del compagno di squadra Luigi Trentuno, conclude i suoi primi 21,097 Km in 02h23’14’’.

Una pista automobilistica apparentemente silenziosa, ricca di cuori pulsanti forti emozioni e valori che in pochi sport, come la corsa, possono ritrovarsi.

Appuntamento il 02 ottobre a Cefalù, per la quarta edizione del trofeo Maratonina Perla del Tirreno.