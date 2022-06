La piccola Elena uccisa in casa, poi la madre l’ha sepolta nel terreno ricoprendola di terra e cenere lavica

Martina Patti avrebbe ucciso la figlia Elena in un appartamento a Mascalucia, dove viveva con la bambina, poi avrebbe portato il corpo senza vita della piccola nella campagna dove l’ha poi sepolta. In un secondo momento, per prendere tempo, avrebbe inscenato il rapimento della bambina. Sono i primi dettagli che emergono dall’interrogatorio della Patti, che si è da poco concluso. La donna è accusata di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. La procura sta predisponendo il suo fermo. La Procura di Catania ha inoltre disposto l’autopsia sul corpo della bambina.