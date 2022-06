Italia, infermiera rubava bancomat a pazienti defunti o in fin di vita

Rubava i bancomat dagli effetti personali di pazienti appena defunti o in fin di vita ricoverati all’ospedale Santo Stefano di Prato. Lo faceva per prelevare importi inferiori ai 25 euro per i quali non è necessario l’inserimento del PIN.

A sospettare il furto, poi scoperto messo in atto da un’infermiera di Prato, è stato il padre di una donna deceduta in ospedale.

Le indagini sono state condotte dai Carabinieri che non hanno perso tempo a individuare la professionista 55enne, residente a Firenze, e adesso accusata di furto aggravato e frode informatica.

A “incastrare” la donna sono state soprattutto le telecamere degli esercizi commerciali nei quali ha utilizzato le carte prelevate.

La donna, approfittando del suo ruolo e della situazione, prelevava le carte che poi usava per fare acquisti non preoccupandosi nemmeno di utilizzarle dopo l’ora del decesso. Tra le vittime i militari di Prato hanno inviduato anche una collega della donna.

Completamente estranei alla vicenda è risultata la direzione sanitaria dell’ospedale e tutto il reparto nel quale la donna lavorava: “Siamo noi i primi a vergognarci di quanto accaduto e scusarci con i familiari delle vittime perchè loro ci affidano i loro cari e il nostro compito è tutelarli”. Le indagini adesso sono state estese in altri ospedali nei quali ha lavorato la donna.