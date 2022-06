Italia. Bra (Cuneo), 11enne muore in una piscina comunale: indagano i carabinieri

Tragedia a Bra, in provincia di Cuneo, dove una ragazzina di 11 anni è morta in una piscina pubblica.

Sul posto gli uomini del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente. La vittima è residente proprio a Bra e la causa del decesso sarebbe un malore.

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 17 giugno nella piscina scoperta in via Sartori, nella zona del Santuario della Madonna dei Fiori. La piccola era in acqua insieme ad alcuni parenti, quando si è sentita improvvisamente male e ha perso i sensi. I familiari l’hanno subito portata a bordo dell’impianto e hanno dato l’allarme, ma sono stati vani i tentativi di rianimarla per circa 50 minuti, prima da parte prima del personale dell’impianto e poi del 118.

Un altro incidente in acqua, nei giorni scorsi, sempre nel Cuneese, si era concluso invece in modo positivo. L’8 giugno, nella piscina pubblica di Alba, a poche decine di chilometri da Bra, un ragazzo di 16 anni aveva perso i sensi e aveva rischiato di morire affogato.

In quel caso lo avevano soccorso gli amici, riportandolo in superficie dal fondo della vasca e chiamando i soccorsi. L’elisoccorso era atterrato vicino agli impianti sportivi albesi e il giovane, residente a Neive e di origini marocchine, era stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale Santa Croce di Cuneo, ma si è salvato.

.