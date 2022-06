Giustizia tributaria e fiscalità locale, esperti a confronto a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Un seminario sul tema “Giustizia tributaria e fiscalità locale: quali prospettive?”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell’Università di Palermo e dalla Camera Avvocati Tributaristi di Palermo in collaborazione con l’IFEL Fondazione Anci, si terrà venerdì 1 luglio, alle ore 9, presso l’Aula Borsellino del Dems, in via Maqueda 342, nel capoluogo siciliano.

I lavori saranno aperti dagli indirizzi di saluto di Massimo Midiri, Rettore dell’Università di Palermo, Costantino Visconti, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali, Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo, Gaetano Armao, V. Presidente della Regione Sicilia, Angelo Cuva, Docente Diritto Tributario Università di Palermo, Presidente Camera Avvocati Tributaristi di Palermo, Antonello Armetta, Presidente Ordine Avvocati di Palermo e Nicolò La Barbera, Presidente Ordine Commercialisti di Palermo.

Seguiranno le due sessioni del seminario. La prima, moderata da Antonio Perrone, Associato di Diritto Tributario Unipa, sul tema “Verso la riforma del processo tributario a trent’anni dall’emanazione del Decreto legislativo numero 546/1992”, con la Lectio Magistralis di Franco Gallo, Presidente Emerito della Corte Costituzionale e Professore Emerito di Diritto Tributario Università LUISS Guido Carli e di Antonio Felice Uricchio, Ordinario di Diritto Tributario Università di Bari e Presidente ANVUR.

La seconda sessione dedicata al tema “I tributi comunali dentro e oltre la crisi”, moderata da Angelo Cuva, vedrà gli interventi di Antonio Felice Uricchio, Ordinario di Diritto Tributario Università di Bari, Pierciro Galeone, Direttore IFEL Fondazione ANCI, Mario Aulenta, Docente di Diritto Tributario Università di Bari e Ernesto Gatto, Consigliere delegato alla formazione ODCEC di Palermo.

L’evento accreditato ai fini della formazione professionale continua degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

