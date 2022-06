PALERMO (ITALPRESS) – Il candidato del centrodestra Roberto Lagalla vince le elezioni comunali a Palermo. Ha superato il 40% dei voti, scoglio necessario per essere eletto già al primo turno in Sicilia. Si afferma davanti a Franco Miceli (centrosinistra) e Fabrizio Ferrandelli. A Messina in vantaggio è il candidato sindaco Federico Basile, appoggiato da liste civiche.

