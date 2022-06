Capaci bis, il sostituto pg della Cassazione Delia Cardia: “Confermare 4 ergastoli”

Confermare la condanna all’ergastolo per Salvatore Madonia, Giorgio Pizzo, Cosimo Lo Nigro e Lorenzo Tinnirello nell’ambito del processo Capaci bis. E’ quanto ha chiesto il sostituto pg della Cassazione Delia Cardia al termine della sua requisitoria davanti ai giudici della seconda sezione penale della Suprema Corte, chiamati a decidere se confermare o meno la sentenza pronunciata dalla Corte d’assise d’appello di Caltanissetta il 21 luglio 2020: per il pg, in particolare, vanno rigettati i ricorsi presentati dai 4 imputati condannati, sia in primo grado che in appello, all’ergastolo.

Il pg Cardia ha messo in evidenza come la sentenza d’appello dei giudici di Caltanissetta abbia svolto “un’accurata analisi delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia”, con “riscontri” e una “lettura logica delle emergenze processuali”. Secondo la ricostruzione accusatoria, gli imputati al processo Capaci bis avrebbero svolto un ruolo fondamentale per l’organizzazione dell’attentato che costo’ la vita, il 23 maggio 1992, al giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e agli uomini della sua scorta, in particolare in relazione all’esplosivo che venne utilizzato.

Celebrare un nuovo processo nei confronti di Vittorio Tutino. E’ quanto ha chiesto il sostituto pg della Cassazione Delia Cardia con la sua requisitoria davanti ai giudici della seconda sezione penale della Suprema Corte, dove si sta svolgendo oggi l’udienza per il terzo grado di giudizio del processo Capaci bis. Secondo il pg, la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di Tutino dalla Corte d’assise d’appello di Caltanissetta il 21 luglio 2020 deve essere annullata con rinvio. Contro l’assoluzione di Tutino ha presentato ricorso in Cassazione la procura generale di Palermo.