Caltanissetta. Tariffe per sosta auto. Frangiamone: “Ticket resterà invariato per le strisce blu”

L’assossore ai trasporti Marcello Frangiamone offre alcuni chiarimenti in merito alle tariffe orarie per i parcheggi a “strisce blu”.

“Non ci sarà alcun rincaro nè modifiche del costo orario della sosta a pagamento sulle strisce blu cittadine” ha spiegato l’assessore chiarendo alcune dichiarazioni precedentemente diffuse in città da altri soggetti. “Abbiamo confermato la proroga del servizio all’attuale gestore per il tempo strettamente necessario a effettuare una nuova gara d’appalto per la gestione del servizio stesso. Gara d’appalto che prende spunto dal regolamento recentemente modificato il quale prevede tra l’altro l’approvazione in Giunta delle tariffe orarie che sarà effettuata a breve.

Tariffe orarie che saranno approvate con gli stessi valori precedenti”