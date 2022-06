Caltanissetta: stasera cittadinanza onoraria a Davide Martello, suonò per i profughi al confine ucraino

Questa sera, in piazza Garibaldi il pianista Davide Martello si esibirà con una performance musicale prima di ricevere la cittadinanza onoraria.

Il giovane quarantenne, figlio di nisseni emigrati a Lörrach, nella Foresta Nera della Germania, è diventato celebre a tutto il mondo per la sua decisione di caricare su un mezzo la sua tastiera e portarla al confine tra la Polonia e l’Ucraina dove era stato creato un canale di fuga per i profughi fuggiti dalla guerra.

Klavierkunst, questo il suo nome d’arte, a marzo non ci ha pensato due volte prima di decidere di mettere a disposizione il suo talento per incoraggiare la popolazione in fuga con le note di “Image”.

“Il viaggio in auto (con il gatto al seguito, ndr) – aveva raccontato – è durato 15 ore ma ne valeva la pena. I profughi hanno sentito per giorni solo il rumore dei bombardamenti, ora voglio che sentano solo la musica. Le guerre si fanno per soldi e per potere. Io spero che l’arte e la musica possano toccare il cuore di Putin, risvegliare il suo lato umano. Anche se so che è difficile”.

“Combattere il rumore delle bombe con il dolce suono della musica. Un gesto simbolico ma dalla forte umanità, che ci ha reso profondamente orgogliosi – ha spiegato il Sindaco Roberto Gambino -. Davide, il pianista della pace, già nel 2013 si era recato ad Istanbul, nel Gezi Park, nel corso delle proteste in Turchia contro il governo Erdogan, Centinaia di persone, poliziotti compresi, si fermarono ad ascoltare le note suonate dal pianista, che intonò capolavori come ‘Imaginè, ‘Let it be’, e ‘Bella ciao’. Il musicista suonò per 12 ore di fila, fino a quando i poliziotti non portarono via il suo piano e lui divenne l’eroe di piazza Taksim.

Lo ripeté un anno dopo, nell’aprile del 2014, durante la rivoluzione di Maidan e la guerra civile nel Donetsk.

Fu vicino ai francesi dopo gli attentati di Parigi del 2015 portando il suo pianoforte in uno dei luoghi simbolo della tragedia: il teatro Bataclan.

Domenica sera sarà a Caltanissetta, dove suonerà per la città in Piazza Garibaldi. Nell’occasione, gli conferiremo la cittadinanza onoraria, come segno di stima e di riconoscenza verso un’artista che rappresenta valori in cui la nostra comunità crede profondamente”.