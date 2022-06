Caltanissetta, Rotary Club si racconta: “il nostro impegno per la comunità è concreto”

Comunicare all’esterno cosa è e cosa fa il Rotary è un’attività fondamentale per far conoscere alla comunità in cui ogni Club opera le attività di servizio svolte e le motivazioni che le hanno generate.

Ed è con questo intento che il Rotary Club Caltanissetta è stato ospitato da Radio RCS di Serradifalco nella trasmissione curata abitualmente da Liria Zaffuto.

“Ovviamente il nostro non ha fini autocelebrativi – ha spiegato il presidente Francesco Daina e la conduttrice, anch’essa rotariana, agli ascoltatori -, ma solo perché la gente sappia che i rotariani si adoperano per migliorare concretamente, e non a parole, le condizioni di vita della comunità in cui vivono”.

In un’atmosfera distesa e rilassante, tra un brano musicale e l’altro, il Presidente uscente Francesco Daina e quello entrante Fabio Tornatore (insieme nella foto) hanno parlato ai radio-videoascoltatori (la trasmissione è andata in onda in streaming) delle attività di servizio svolte dal Club negli anni passati fino a quello in corso e di quelle che verranno svolte nel prossimo anno all’insegna del motto IMAGINA IL ROTARY.

I dati d’ascolto rilevati sono stati molto soddisfacenti (grazie allo streaming si sono avuti riscontri da diverse parti d’Italia e da diversi stati d’Europa) ed hanno confermato la bontà e l’utilità di questo genere di comunicazione.