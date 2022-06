Caltanissetta, Rotary club: conclusi i progetti formativi di promozione culturale

Il Rotary Club Caltanissetta, nell’ambito dei Progetti mirati ad offrire opportunità di crescita sana e sviluppo intellettivo ai bimbi appartenenti a famiglie non abbienti, ha organizzato e portato a termine nel corso dell’anno sociale 21-22 diversi Corsi formativi in discipline diverse con l’ausilio di Socie e Soci, Associazioni parrocchiali e laiche.

In particolare, si sono tenuti i Corsi mirati alla Salvaguardia delle api (progetto Distrettuale SOS API) curati dal socio Salvatore Candura, Corsi di avviamento allo studio della Chitarra (dedicato alla memoria di Maria Pia Punturo) con la collaborazione dell’Associazione Scientifica Ritmamente e dei maestri Danilo Lapadura e Giovanni Vitale, Corsi di avviamento al gioco degli scacchi con la collaborazione dell’Associazione Dilettantistica l’Alfiere e dei maestri Flavio Terenzi e Angelo Calamera, e Corsi di lavorazione dell’argilla e creazione di ceramiche artistiche con la collaborazione della maestra Giovanna Condorelli.

I Corsi hanno avuto la partecipazione di oltre 100 giovani e si sono tenuti presso le Scuole della città, le Parrocchie di Sant’Agata al Collegio e San Domenico e presso la Casa Famiglia Casa del Sorriso, con la collaborazione delle catechiste e degli operatori sociali che sono già attivi da anni in queste stesse realtà sociali.

Con una gioiosa manifestazione, che si è tenuta nel cortile dell’ex Ospizio di Beneficienza in via Re d’Italia, è stata festeggiata la conclusione dei Corsi di chitarra e ceramica, mentre presso la Casa del Sorriso la conclusione del Corso di scacchi. In tali occasioni sono state donate dal Club ai piccoli corsisti le chitarre e le scacchiere affinché possano proseguire le attività intraprese e coltivare le passioni acquisite.

Presso la Casa del Sorriso sono stati consegnati gli attestati ai bimbi di 3 ai 5 anni che hanno partecipato con i loro disegnini ai Concorso Distrettuale SOS API.

Il Club ha voluto in questo modo seminare nei giovani sani principi e competenze, come quelli che le tre discipline anzidette riescono a tramettere, allo scopo di fornire strumenti per acquisire valori e impulsi motivazionali che possano tornare loro utili nella crescita e nella vita futura. Caltanissetta, Rotary Club si racconta: “il nostro impegno per la comunità è concreto”