Caltanissetta: Pizzeria “Seven” finalista del contest “All Food Sicily”. Come votare

La Pizzeria Nissena “Seven”, è arrivata alla fase finale del contest regionale bandito da “All Food Sicily”.

In palio, la rivista che tratta di Food, ha messo qualcosa di più ambito di un tradizionale riconoscimento che si traduce in una “coppa” o un “premio economico”: c’è il titolo di “migliore pizzeria di tutta la Sicilia”.

Lo Store Manager Angelo Lo Piano, il Pizzaiolo Fabio Donsella e il Beverage Manager Marco Gervasi (come foto di copertina), tutti soci della pizzeria che da sei anni delizia il palato dei nisseni e non solo, desiderano arricchire il loro palmares partecipando al contest. Ovviamente per vincerlo.

A iscriversi al concorso sono state 56 pizzerie che, nell’arco di 10 giorni – dal 13 al 22 giugno – hanno invitato i loro clienti a sostenerle. Seven ha ottenuto un ottimo risultato alle semifinali passando di diritto alla fase finale dove a contendersi il titolo sono 30 pizzerie. Adesso, però tutto riparte da zero e serve, di nuovo, il sostegno di tutti.

Come votare e sostenere Seven

C’è tempo fino al 4 luglio per esprimere la preferenza ma non bisogna lasciar fare passare troppo tempo anche perché votare è semplicissimo e può essere manifestata la preferenza tramite smartphone o computer.

Per votare:

1.Basterà accedere al sito https://www.allfoodsicily.it/la-finale-del-premio-migliori-pizzerie-di-sicilia-2022-vota-e-scopri-la-tua-preferita/

2.Attendere il caricamento della pagina, cliccare su “non sono un robot”, andare alla votazione e scorrere fino a trovare la foto dei tre titolari

3. Cliccare su “vota”.

Perché Votare

A Caltanissetta sono residenti 58 mila abitanti. Basterebbe anche solo che un quarto della popolazione votasse sostenendo i propri concittadini per poterli portare alla vittoria.

Un voto che dovrebbe essere manifestato almeno per due motivazioni, entrambe valide.

La prima è legata al gusto: la pizza che viene preparata da Seven è tutta realizzata con ingredienti di qualità DOP e IGP e, ove possibile, a chilometro zero. Tra questi prodotti, che sostengono e arricchiscono la filiera agroalimentare locale, ci sono le farine di grano tenero del Molino Riggi e le verdure. Altri, tipici di altre zone d’Italia e dunque non prodotti nel territorio, sono a chilometro vero.

L’impasto, seguendo la tradizione della pizza napoletana, è morbido, elastico e altamente digeribile. Una caratteristica dettata dalla preparazione della pasta che viene lasciata maturare anche fino a 48 ore mantenendo la temperatura controllata in tutte le sue fasi di lavorazione.

E le circa 2mila pizze sfornate ogni settimana dimostrano l’alto indice di gradimento del prodotto finale.

La seconda motivazione è di carattere identitario: portare a Caltanissetta il premio di “migliore pizzeria della Sicilia” equivale a un cambiamento di qualità per tutto il territorio. Sostenere Seven con un semplice voto creerebbe visibilità alla città del centro Sicilia e stimolando turisti e forestieri a venire in città, fare una passeggiata, degli acquisti e, alla fine, gustare la migliore pizza di tutta l’isola. Un’opportunità che non deve essere persa.

Per portare Caltanissetta al centro della ristorazione siciliana basta votare a https://www.allfoodsicily.it/la-finale-del-premio-migliori-pizzerie-di-sicilia-2022-vota-e-scopri-la-tua-preferita/