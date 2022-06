Caltanissetta, Master sui disturbi dello Spettro Autistico: mercoledì la presentazione

Il Consorzio Universitario di Caltanissetta, in partnership con l’Istituto di Gestalt HCC Human Comunication Center Italy, attiverà a breve un Master sui Disturbi dello Spettro Autistico: clinica ed ermeneutica gestaltica.

I destinatari del corso sono: Psicologi, Medici, Neuropsichiatri Infantili, Psichiatri, Pediatri di libera scelta, Terapisti della Riabilitazione Psichiatrica, Logopedisti, Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE), educatori professionali, pedagogisti, insegnanti. I vari professionisti che si occupano dei Disturbi dello Spettro Autistico hanno bisogno di acquisire conoscenze teorico-pratiche nell’ambito dello screening, della definizione del profilo funzionale ed eventualmente del trattamento.

Il Master Autismo include la partecipazione a due corsi professionalizzanti: ADOS2 (strumento gold standard per la valutazione dei disturbi dello spettro autistico) e scale VinelandII (per la valutazione delle autonomie personali e della responsabilità sociale dei soggetti con disabilità). Il Master prepara i corsisti alla definizione e alla valutazione del profilo funzionale della persona con disturbo dello spettro autistico e pertanto all’implementazione delle più adeguate scelte di trattamento evidence-based.

Nell’ambito del Master Autismo viene affrontata la tematica del disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento sottolineandone le caratteristiche fenotipiche alla luce di una nuova ermeneutica clinica. Uno spazio ad hoc sarà dedicato alla tematica del disturbo dello spettro autistico in età adulta. I corsisti che parteciperanno al Master Autismo svilupperanno una specifica preparazione tecnica, ciascuno relativamente alla propria professione, nell’ambito della redazione di progetto d’intervento. Il Master propone una lettura fenomenologica della condizione autistica alla luce dell’epistemologia gestaltica.

Il programma prevede 135 ore di aula, distribuite in un anno di corso, e nello specifico, il Master inizierà il 14/10/2022 e si concluderà in data 14/10/2023. Alla fine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione al Master. Agli psicologi e ai medici iscritti ai rispettivi albi professionali verrà rilasciato il titolo di “Competente in Disturbi dello Spettro Autistico” e le seguenti attestazioni:

• attestato formativo per l’uso clinico dell’ADOS-2

• attestato formativo per l’uso della VINELAND-II Il corso rilascia inoltre n. 50 crediti ECM per diverse professioni sanitarie. Il costo totale del Master è € 1.800,00 rateizzabili in quote da 180 Euro mensili e comprende la partecipazione gratuita ai corsi ADOS-2 e VINELAND-II con le relative certificazioni e 50 crediti ECM.

Inoltre, gli iscritti entro il 1 settembre 2022 non pagheranno la quota d’iscrizione di € 200 aggiuntiva rispetto al costo del Master. A tal proposito, il Consorzio Universitario di Caltanissetta, ha previsto la possibilità di un sostegno economico da parte di aziende pubbliche o private, sotto forma di borse di studio, da assegnare ai corsisti, secondo criteri preferenziali in via di elaborazione.