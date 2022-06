Caltanissetta: Convegno sul “Il Social Engineering e la digitalizzazione nella PA e in Sanità”

Si è tenuto nella sala convegni della Banca Sicana di Caltanissetta il convegno organizzato dalla Associazione FOReIP in collaborazione con la Polizia di Stato e con il Gratuito Patrocinio di ASP 2, CEFPAS, C.O. 118 CL-AG-EN, UNI CT, Camera di Commercio di Caltanissetta, OMCEOCL, ANCRIM, Banca Sicana, dal titolo “Il Social Engineering – digitalizzazione nella PA e in Sanità”.

Obiettivo dell’incontro quello di comprendere, tramite un approccio professionale e trasversale, la dinamica dell’evoluzione dei processi di digitalizzazione nella PA e nella Sanità e come di fatto oggi sono valutati i rischi correlati al processo di ammodernamento dei servizi sempre più connessi alla tecnologia informatica, infine quali sono gli strumenti idonei da mettere in azione per la protezione e la conservazione dei dati.

Il convegno, coordinato dai Direttori Scientifici dott. Emanuele Ricifari Questore di Caltanissetta, dott. Angelo Iannello Dirigente Amministrativo dell’ASP di Caltanissetta e dott. Alfonso Cirrone Cipolla Responsabile di Direzione Medica di Presidio P.O. di Niscemi ASP 2, si è aperto con i saluti della Prof.ssa Giovanna Candura Commissaria della Camera di Commercio di Caltanissetta e del Dott. Davide Chiarenza Commissario Capo della Polizia di Stato in servizio presso la locale Questura.

Successivamente seguendo un processo interdisciplinare sulla tematica sono intervenuti per l’area sanitaria i dottori Francesco Di Rosa dello staff della Direzione Generale dell’ASP di Caltanissetta, Giuseppe Misuraca Direttore della centrale operativa del 118 CL-AG-EN, Alfonso Cirrone Cipolla Responsabile di Direzione Medica di Presidio dell’Ospedale Suor Cecilia Basarocco di Niscemi, Emanuele Giarrizzo Direttore Sanitario del Santa Barbara Hospital di Gela, Piera Giamporcaro coordinatrice dell’Ufficio Infermieristico del Presidio Ospedaliero Sant’Elia di Caltanissetta, mentre per l’area tecnica i dottori Filippo Stanco Direttore del corso di laurea in Informatica presso UNI CT, Carmelo Pulvino referente dei Servizi Esterni di Comunicazione Istituzionale del Cefpas e Francesco Spadaro Presidente del CDA della Tactical Strategic Team Group.

Un contributo di assoluto valore scientifico e di prezioso arricchimento di conoscenza peculiare in materia di protezione dei dati è offerto dal dott. Carlo Solimene Dirigente del compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni “Sicilia Occidentale” di Palermo.

Ai partecipanti al convegno, accorsi numerosi da svariate zone della Sicilia, è stato rilasciato l’attestato di partecipazione con indicati i crediti ECM.