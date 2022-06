Caltanissetta, I.C. “Don Milani”: quando la didattica diventa “cittadinanza attiva”, rappresentato “Odisseo tra pre e post Covid”

Martedì 7 giugno presso il Plesso di Via Ferdinando I dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” – di Caltanissetta, gli alunni delle V sezioni A-B-C, del segmento di Scuola Primaria hanno concluso il loro quinquennio salutando gli insegnanti, alla presenza delle famiglie, con una performance dall’alto profilo socio- culturale.

Le insegnanti

La drammatizzazione intitolata “Odisseo tra pre e post Covid” è il frutto di un attento e scrupoloso studio del Poema omerico “L’Odissea” rivisitato dagli alunni, sotto la guida delle insegnanti, prima come progetto “Libriamoci 2021” e poi tradotto in una sintesi che, ispirandosi agli episodi più noti e significativi, ha visto Ulisse come “Nocchiero” tra due epoche vicine eppure lontanissime per quanto riguarda i valori etici, morali e di convivenza civile.

Tra dialoghi, cori, che si ispirano alle rappresentazioni delle tragedie greche, balli etnici, canti e commenti in lingua originale del famoso aedo, gli spettatori sono stati trasportati, idealmente, dinnanzi al confine di due epoche segnate dalla violenza del Virus Sars Covid 19, che ha sì mietuto tante vittime, ma che ha fatto a moltissimi di noi, riflettere sui “veri valori” dell’esistenza umana: l’amore, il rispetto, la tolleranza, l’inclusione, la condanna di tutte le violenze, compresa la guerra, la famiglia come prima istituzione educativa e culla della consapevole scelta civica degli uomini e delle donne del prossimo futuro.

Le sirene

Al grido di: “Nessun male, nessuno ostacolo, nessun prepotente, nessuna guerra, nessun esilio hanno potuto e potranno avere la meglio sul cuore del giusto!” la performance si è conclusa tra molteplici applausi e grida di approvazione da parte degli alunni presenti, che si sono resi conto di avere assistito, inconsapevoli, ad una lezione di CITTADINANZA ATTIVA impartita in modo “magistrale” dai loro figli. (L’Ins. Aurora Irma Petix)