Caltanissetta, Esami di Stato 2022: 2.541 studenti in aula senza mascherina

Oggi gli studenti dell’ultimo anno di scuola torneranno in aula per sostenere la prova di italiano degli esami di stato.

Nella Provincia di Caltanissetta sono coinvolti 2.541 alunni e alunne. In SICILIA sono 48.008 gli studenti totali e 539.678 nell’intera Nazione dei quali 522.873 interni e 16.805 esterni.

Nell’isola hanno ottenuto l’ammissione agli esami di stato il 95,5% degli iscritti.

Come previsto dalla normativa gli studenti potranno entrare in aula senza mascherina che viene soltanto “consigliata” in casi particolari.

Ancora non ci sono indiscrezioni sulle tracce proposte dal Ministero dell’Istruzione per tutti gli studenti e che dovranno essere svolte nel tempo massimo di 6 ore.

La conferma, al momento, è solo sulla tipologia delle 7 prove che verranno proposte e che potranno ricevere una votazione massima di 15 punti.

Vocabolario, fogli e penne alla mano gli studenti dovranno scegliere tra analisi e interpretazione di un testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.

Domani, giovedì 23 giugno, la seconda prova avrà valore di 10 punti e sarà preparata dai docenti titolari della disciplina indicata dal Ministero e diversificata per ciascun indirizzo di studio e, dunque, uguale per tutti gli studenti di ciascun istituto.

Le date della prova orale, del valore di 25 punti, invece, saranno diversificate per ciascuna classe e istituto.