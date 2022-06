Caltanissetta, Aiello e Visconti (Lega): “All’Ufficio Tributi continuano disagi e disservizi”

I consiglieri di minoranza del Comune di Caltanissetta Aiello e Visconti, esponenti del partito Lega- Prima l’Italia hanno presentato al Sindaco Gambino un’Interrogazione consiliare per comprendere meglio le “Criticità Ufficio Tributi” .

“Nonostante l’impegno, i sacrifici e l’abnegazione dei dipendenti comunali, molte sono le lamentele dei cittadini che in molti casi non riescono nemmeno a mettersi in contatto telefonico con l’Ufficio Tributi per fissare un semplice appuntamento. Disservizi – dichiarano i Consiglieri della Lega-Prima l’Italia, Oscar Aiello e Valeria Visconti – da attribuire all’incapacità amministrativa del M5S e non ai dipendenti comunali, che a nostro avviso vanno messi nelle condizioni di poter lavorare serenamente, in modo tale da poter offrire ai cittadini un servizio efficace ed efficiente”.

Con l’Interrogazione i Consiglieri Aiello e Visconti hanno letteralmente chiesto al Sindaco:

Quanti dipendenti in servizio all’Ufficio Tributi sono andati in pensione dal 2020 e quanti, dallo stesso anno, sono stati rimpiazzati;

Se e quanti dipendenti in servizio all’Ufficio Tributi operano ad oggi in modalità “smart working”; Cosa intende fare ed in che tempi per rendere più efficiente l’operatività dell’Ufficio Tributi”.