Caltanissetta, Aiello: “Comitati di quartieri storici organizzano eventi ma attorno resta il degrado”

Il consigliere comunale della Lega Caltanissetta Oscar Aiello, su invito di alcuni abitanti dei quartieri storici San Domenico e San Francesco / Stazzone, ha visitato alcune vie storiche.

In quei luoghi, con tanta vitalità e dispendio di energie, i comitati organizzano eventi e manifestazioni cittadine promuovendo attività e coinvolgendo istituzioni e attirano l’attenzione di chi vive in altri quartieri.

Purtroppo, però, il consigliere ha notato che all’interesse dei cittadini non corrisponde quello dell’amministrazione nissena che continua a ignorare gli immobili pericolanti e lasciare degrado e rifiuti.

A seguito del sopralluogo il Consigliere Aiello ha presentato al Sindaco un’Interrogazione per sapere:

1. Cosa intende fare ed in che tempi per eliminare il disagio dell’avvallamento dinnanzi il numero civico 5/7 di Via Angeli;

2. Se l’area di Largo Fatebenefratelli è effettivamente videosorvegliata stante la presenza di un apposito cartello del Comune;

3. Cosa intende fare per prevenire e reprimere l’abbandono di rifiuti nel Quartiere Angeli;

4. Qual è lo stato di fatto relativamente all’impalcatura di Via Vancheri e cosa è stato fatto dal Comune dopo la precedente Interrogazione prot.n.0125095 del 09/12/2020;

5. Oltre alla collocazione di transenne in Vicolo Lococo cosa ha intenzione di fare ed in che tempi per eliminare il pericolo;

6. Cosa intende fare ed in che tempi per eliminare il pericolo ed il degrado causato dalla palazzina in precarie condizioni all’incrocio tra Via Angeli e Via Delle Medaglie d’oro.

“Il Quartiere Angeli, grazie alle attività della Parrocchia di San Domenico e della presenza della scuola Vittorio Veneto, è frequentato da famiglie con bambini, da anziani, da operatori scolastici e residenti tutti costretti a subire disagi, degrado e potenziale pericolo a causa del disinteresse dell’Amministrazione Comunale nei confronti dello storico Quartiere.

Case pericolanti, immondizia abbandonata dovunque, strade chiuse, impalcature e transenne dimenticate. Basta fare un giro a piedi per le Vie della zona – aggiunge il Consigliere Aiello – per capire come l’Amministrazione Comunale ha dimenticato l’esistenza del Quartiere Angeli. Ringrazio i residenti per avermi invitato ad effettuare un sopralluogo, il Gruppo Consiliare Lega-Prima l’Italia – conclude il Capogruppo Oscar Aiello – si caratterizza per la costante presenza sul territorio e rimane disponibile a portare le istanze del cittadino all’interno del Consiglio Comunale”.