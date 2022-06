La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore valevole dalla mezzanotte e fino a domani in Sicilia. Bollino rosso a Palermo, Messina e Catania con temperature percepite fra i 36 gradi e i 39 gradi. Livello arancione invece in tutta l’isola per il rischio incendi, mentre a Caltanissetta è allerta rossa. (I