Associazione nazionale bersaglieri: direttivo regionale, a Caltanissetta domenica 19 giugno

In occasione del 186° anniversario della Fondazione dei Barsagliari, domenica 19 giugno si terrà a Caltanissetta un Direttivo Regionale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri Regione Sicilia, Presidente Salvatore Aurelio Tosto.

L’incontro, che avrà luogo dalle ore 9.30 alle 13 presso la Sala Beata Maria Cristina di Savoia dell’Istituto Testasecca, è allargato anche alle Presidenze provinciali, di sezione ed ai Capifanfara.

Numerosi i temi all’Ordine del giorno che verranno discussi e deliberati nel corso della riunione.

Al termine i partecipanti si riuniranno in un noto locale cittadino per una conviviale.

Non è la prima volta che il Presidente Tosto (nella foto) decide di far svolgere gli incontri regionali a Caltanissetta, vista la centralità geografica che consente a tutte le Sezioni della Sicilia di raggiungere la città nissena con maggiore agevolezza e minore tempo.

Per la realizzazione logistica del Direttivo la Presidenza regionale si è avvalsa della collaborazione della Presidenza provinciale di Caltanissetta (Presidente Enzo Falzone) e della Presidenza di sezione Caltanissetta “Ten. Li Volsi” (Presidente Giovanni Ferrara)